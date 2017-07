Samsung è alla ricerca di esperti in batterie, già tenuti dei colloqui

, come altre società del settore, è al lavoro per massimizzare la durata delle batterie dei propri dispositivi, soprattutto alla luce di quanto registrato lo scorso anno con il Galaxy Note 7 , che è stato richiamato e tolto dal mercato a causa delle esplosioni.

Secondo quanto riferito dalla stampa coreana, Samsung sarebbe alla ricerca di esperti in batterie negli Stati Uniti ed Europa. I candidati devono avere una laurea o dottorato in questo settore. Gli obiettivi prioritari sarebbero lo sviluppo di materiali per le cellule da integrare nelle batterie di prossima generazione.

A quanto apre molti dei candidati avrebbero già sostenuto dei colloqui con i dirigenti Samsung, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Oltre a migliorare la sicurezza, l’azienda è anche interessata ad accelerare e migliorare i propri sforzi per la produzione di una nuova generazione di batterie allo stato solido, che dovrebbero contraddistinguersi non solo per una maggiore sicurezza, ma anche una maggiore densità di energie rispetto alle batterie agli ioni di litio.