Samsung annuncia i nuovi Galaxy serie J, la semplicità cambia stile

ha annunciato oggi i nuovi, disponibili in Italia nelle prossime settimane.sono stati progettati per assicurare la massima semplicità di utilizzo e un’esperienza senza precedenti. Ogni particolare della famiglia J è stato rivisto non solo a livello estetico ma anche in termini di prestazioni ed utilizzo.

L’irresistibile corpo in metallo con i bordi arrotondati, per garantire massima ergonomia, dà a Galaxy J una personalità decisa e un carattere da top di gamma. I nuovissimi processori e l’interfaccia grafica completamente rivista assicurano invece la massima fluidità nella gestione delle applicazioni preferite.

Ma la grande novità riguarda la fotocamera, infatti con l’incredibile fotocamera da 13 Mpx ogni scatto sarà unico. E da oggi anche i selfie saranno sempre luminosi e definiti grazie al Flash LED frontale che da sempre è una caratteristica distintiva della serie J. Non mancano poi la memoria espandibile con microSD fino a 256GB, per archiviare senza paura qualsiasi contenuto, una gestione dei consumi ottimizzata per lavorare o divertirsi fino a fine giornata e il lettore di impronte digitali* per garantire la massima sicurezza. (*non disponibile per J3) Galaxy J7, con display da 5.5 FHD superAmoled e ben 3GB di RAM sarà disponibile esclusivamente nella versione Dual Sim per gestire due numeri in maniera semplice ed intuitiva e per sfruttare nuove funzionalità come il Doppio Account. Galaxy J5 e Galaxy J3, con display rispettivamente da 5.2 e 5.0 HD superAmoled sono pronti a stupirvi per la semplicità e fluidità di utilizzo e per il loro stile incredibilmente unico.

“Quella dei Galaxy serie J è sempre stata una delle nostre gamme di prodotto più popolari e vendute in Europa”, ha commentato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “Oggi stiamo rivoluzionando questa famiglia di smartphone, siamo certi che il design migliorato, l’incredibile qualità della fotocamera e le prestazioni elevate dei nuovi Galaxy J ci consentiranno di offrire a quanti sono alla ricerca di uno smartphone potente, dal design ricercato e semplice da utilizzare un prodotto oggi unico sul mercato”.

Galaxy J5 sarà disponibile in Italia a partire da giugno a 299€, Galaxy J7 e J3 a partire da luglio rispettivamente a 349€ e 229€. La famiglia J sarà disponibile in Italia in 3 colorazioni : Black, Gold e il nuovissimo Blue Silver.