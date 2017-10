Samsung annuncia la seconda versione del proprio assistente vocale: Bixby 2.0

ha annunciato oggi una versione di seconda generazione del suo assistente vocale. Ora è orientata verso dispositivi intelligenti per la casa e aperto agli sviluppatori di terze parti.

La notizia è stata annunciata in queste ore alla conferenza per gli sviluppatori che si è tenuta San Francisco. Samsung vuole posizionare Bixby come un solido concorrente per Google Assistant e Alexa di Amazon. La nuova versione di Bixby sarà capace di elaborare meglio la lingua parlata dagli utenti e di prevederne meglio le necessità, a prescindere dal dispositivo su cui è in esecuzione.

Bixby sarà capace di rilevare persone diverse e reagire con risposte specifiche, ad esempio per quanto riguarda i rispettivi calendari o canzoni preferite (come fanno già Google Assistant ed Alexa), offrendo così un’esperienza personalizzata, ma soprattutto sarà aperto al lavoro di sviluppatori esterni grazie al Bixby SDK, che consentirà a chiunque di creare app e servizi compatibili.

I primi dispositivi non smartphone ad integrare Bixby saranno le Smart TV Samsung e i frigoriferi Family Hub. In attesa che Bixby SDK sia adottato in modo ampio, l’approdo verso ogni tipo di accessorio passerà anche da Project Ambience, un piccolo chip o accessorio esterno che sarà in grado di portare Bixby su un ampio numero di prodotti.