Samsung annuncia ufficialmente S8 Active e apre i preordini in USA

ha finalmente annunciato ufficialmente, la versionedel noto top di gamma. Tuttavia, lo smartphone in questione verrà commercializzato, perlomeno inizialmente,per via di una partnership stretta con l'operatore telefonico

Trattandosi di una variante di S8, la versione Active non cambia molto a livello di caratteristiche tecniche. Sotto la scocca troveremo, dunque, un display QHD Super AMOLED da 5.8 pollici con aspect ratio 18.5:9, una CPU Qualcomm Snapdragon 835, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera anteriore da 8MP. Sostituita, invece, la precedente batteria da 3000 mAh con una più capiente da ben 4000 mAh, in modo da incrementare sensibilmente l'autonomia del dispositivo. Le colorazioni disponibili saranno Titanium Gold e Meteor Gray.

Le differenze più importanti, tuttavia, si notano nei materiali utilizzati per la scocca: una rugged con frame metallico e bumper in gomma agli angoli per attuire eventuali urti. Non manca, ovviamente, la certificazione IP68, per un'ottima resistenza ad acqua e polvere.

Samsung Galaxy S8 Active è già disponibile per il preordine negli Stati Uniti d'America ma non abbiamo informazioni circa il suo prezzo e il suo eventuale approdo in Italia.