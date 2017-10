Samsung: annunciati i prezzi e le date del Gear Sport e delle Gear IconX

ha annunciato che ile gli auricolaridi seconda generazione (noti anche come) saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal

Il nuovo Gear Sport costerà 299,99 dollari, sarà venduto nelle colorazioni blu e nero e sarà disponibile per il mercato Americano dal 27 ottobre. Le Gear IconX 2018 saranno disponibili nelle colorazioni nero, grigio e rosa per 199,99 dollari e verranno rilasciate nello stesso giorno.

Il Gear Sport dispone di un display super AMOLED da 1,2 pollici con una risoluzione di 360 x 360, un GPS incorporato, è impermeabile (fino a 50 metri) con la capacità di monitorare i tempi di nuoto e la frequenza cardiaca. Queste caratteristiche rendono il nuovo wareable particolarmente resistente (Samsung afferma che è resistente a livello militare). Dispone anche di 4 GB di memoria interna, che sarà utile in quanto l'orologio è compatibile con la modalità offline di Spotify per coloro che vogliono ascoltare la musica magari durante una sessione di corsa. È inoltre compatibile con iOS, quindi gli utenti di Apple che preferiscono questo modello all'Apple Watch non avranno problemi. Gear IconX 2018 avranno una durata maggiore della batteria rispetto a quelle della prima generazione, Samsung promette sette ore di ascolto se la musica è salvata sulle cuffie mentre cinque ore se la musica la si ascolta in streaming. Le cuffie hanno una capienza pari a 4GB che equivalgono approssimativamente a 1.000 canzoni, sono inoltre fornite di connessione Bluetooth in modo da poter effettuare chiamate telefoniche. Il prezzo e la disponibilità per l'Italia non è ancora stato reso noto.