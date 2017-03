Samsung avrebbe iniziato la produzione dei display OLED per iPhone 8

Il rumor più diffuso sull’è senza dubbio rappresentato dallo schermo OLED con 3D Touch che la compagnia di Cupertino dovrebbe includere nel nuovo smartphone. Secondo un nuovo rapporto emerso in rete,avrebbe già iniziato la produzione dei pannelli OLED per il dispositivo.

Apple quindi sembra essersi affidata a quello che è da sempre il principale rivale nel settore del mobile, ma che ha allo stesso tempo più volte collaborato con la compagnia californiana per la fornitura degli schermi. Alla base dei tale ci sarebbe anche il fatto che ad oggi Samsung Display sarebbe l’unica società in grado di produrre abbastanza OLED per il prossimo iPhone.

Fonti vicine alla compagnia asiatica riferiscono che Samsung avrebbe mostrato al MWC 2017, in occasione di un incontro a porte chiuse, i display touch OLED, che a quanto pare saranno presenti anche nei prossimi smartphone di fascia alta della stessa Samsung e non solo nell’iPhone 8.

Il produttore già in passato ha prodotto tali display per altri smartphone Android, tra cui il P9 di Huawei.