Samsung avrebbe venduto 55 milioni di S7 ed S7 Edge

Nella settimana in cui approdano in Europa e Stati Uniti i nuovi, arrivano delle interessanti indicazioni per. Secondo un sondaggio condotto da Strategy Analytics, il gigante coreano avrebbe venduto più didied

Nel primo trimestre dell’anno, il produttore si era fermato a ben 7,2 milioni di unità, ma è chiaro che il trend ora sia destinato a diminuire in quanto sono disponibili sul mercato i nuovi top di gamma, sebbene i dispositivi dello scorso anno siano comunque acquistabili nei vari negozi online e fisici ad un prezzo estremamente vantaggioso, basti pensare che la scorsa settimana erano stati intravisti su eBay a circa 475 Dollari.

La maggior parte degli analisti sono certi del fatto che i Galaxy S8 e Galaxy S8 Edge supereranno in termini di unità vendute i predecessori, basti pensare che dopo soli due giorni di disponibilità in Corea Samsung ha registrato 550.000 preordini, un numero 5,5 volte maggiore rispetto al Galaxy S7 e S7 Edge.