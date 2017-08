Samsung Bixby è disponibile in più di 200 nazioni, ma solo in inglese e coreano

ha annunciato che il proprio assistente vocale,, è ora disponibile in più di 200 paesi a livello mondiale, tra cui Regno Unito, Australia, Canada e Sud Africa.

Precedentemente era già disponibile in Corea del Sud e Stati Uniti, e proprio nella nazione a stelle e strisce era stato implementato nel mese di Luglio dopo qualche mese di ritardo.

L’assistente vocale rappresenta per Samsung “un’interfaccia intelligente che mira a semplificare la vita delle persone”, ma alcuni hands on hanno dimostrato che c’è ancora tanto da fare, soprattutto con i comandi di base, e molte testate hanno affermato senza troppi giri di parole che per alcune azioni è più facile utilizzare il solo touchscreen.

Bixby è disponibile in inglese americano e coreano, ma Samsung sostiene che l’assistente vocale impara nel corso del tempo lo slang degli utenti ed il modo di parlare.

Il produttore coreano afferma anche che l’IA sarà disponibile in più paesi, lingue, dispositivi ed applicazioni di terze parti.