Samsung Bixby: niente comandi vocali al lancio, nemmeno in inglese

, il nuovo assistente virtuale pensato da Samsung per il suo nuovo, è già preinstallato nel dispositivo, ma allo stato attuale le sue funzioni sono limitate a pochi suggerimenti sulle attività giornaliere, sul meteo, sulle notizie di giornata e poco altro.

A quanto pare, questa situazione è destinata a non cambiare nell’immediato, visto che nemmeno negli Stati Uniti, dove S8 uscirà il 21 aprile, saranno disponibili i comandi vocali, necessari per sfruttare al meglio le sue funzionalità. Samsung ha affermato che questa funzione arriverà entro la fine della primavera, almeno in lingua inglese. Spagnolo e coreano sono altre due lingue in fase di implementazione, mentre il tedesco dovrebbe arrivare entro fine anno. Per quanto riguarda l’italiano ancora nessuna notizia, ma speriamo che i tempi non si allunghino troppo.