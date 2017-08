Samsung conferma: Bixby supporterà Spotify entro fine anno

ha annunciato che l’assistente digitale, da poco lanciato il oltre 200 nazioni, sarà in grado di controllare. Ciò vuol dire che gli utenti potranno utilizzare il controllo vocale per riprodurre musica attraverso la piattaforma di streaming musicale.

La notizia è stata data dal direttore marketing Jonathan Wong sul palco dell’Unpacked 2017 tenuto ieri pomeriggio a New York, in occasione dell’evento di presentazione del nuovo Galaxy Note 8.

Bixby è stato presentato come una sorta di hub centrale per interagire con tutti i dispositivi associati, ed è stata la risposta a Google Assistant ed Amazon Alexa. Tuttavia, almeno al momento i risultati sono stati piuttosto deludenti in quanto Bixby, e le recensioni non sono certo state entusiastiche da parte di coloro che hanno avuto modo di utilizzarlo.

La speranza è chiaramente che nel corso dei prossimi mesi Samsung migliori l’assistente per metterlo al pari della concorrenza, che ormai è agguerrita.