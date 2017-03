Samsung: conferme per Bixby e 3D Touch

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo a lungo parlato del nuovo, lo smartphone top di gamma che la compagnia coreana presenterà il prossimo 29 Marzo. La maggior parte delle specifiche sono già trapelate, ma oggi arrivano le prime conferme semi ufficiali sulla scheda tecnica del dispositivo.

E se già da tempo si parlava della presunta presenza di un assistente vocale, un documento trapelato in rete dalla divisione italiana di Samsung, ha di fatto confermato che gli utenti potranno interagire con l’interfaccia attraverso “i comandi vocali con Bixby”, che dovrebbe prendere il posto di S Voice, a lungo criticato per le capacità molto limitate.

Il nuovo assistente personale molto probabilmente sarà sviluppato da Viv Labs, la società che ha già creato Siri di Apple e che Samsung ha acquistato lo scorso anno. Bixby dovrebbe essere in grado di riconoscere gli oggetti attraverso la fotocamera, e sull’S8 sarà presente anche un pulsante laterale per attivarlo, senza dire una parola.

Riguardo il resto delle specifiche, si parla della presenza di un display OLED molto simile a quello che Apple utilizzerà nell’iPhone 8, il che vuol dire che includerà anche la tecnologia 3D Touch che sarà in grado di riconoscere i diversi livelli di pressione, in particolare il pulsante Home sul pannello.