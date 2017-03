Samsung DeX, il dock che trasforma i Galaxy S8 e S8+ in computer desktop

Come abbondantemente anticipato dai rumor, Samsung ha presentato oggi - insieme ai nuovi Galaxy S8 e S8+ - l’innovativo dock. A prima vista sembra un normalissimo dock in plastica dura, in realtà è una stazione che invia il segnale video del telefono a uno schermo di grandi dimensioni.

Attenzione però, non parliamo di un mirroring dello schermo verticale dell’S8, i nuovi telefoni di Samsung provvedono ad avviare una versione desktop del sistema operativo, perfettamente utilizzabile con una tastiera e un mouse. In poche parole Samsung ha sganciato il suo asso nella manica, nonostante l’idea non sia rivoluzionaria: in un sol colpo potrebbe aver anticipato Apple e superato Microsoft, nel realizzare il dispositivo perfetto, a 360 gradi, perfetto in mobilità come a casa.

La versione desktop della nuova ToucWiz inoltre è in grado di far funzionare senza problemi la maggior parte delle app per Android Nougat, certo in finestra. Il nuovo Samsung DeX costerà 150 euro.