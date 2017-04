Samsung: disponibile in pre-ordine la DeX Station

A poco più di due settimane dal lancio mondiale delha ufficialmente aperto i preordini per la, il dock che consente di trasformare lo smartphone in un PC desktop, ed i case per i cellulari.

Nella fattispecie, il dock potrà essere preordinato a 149,99 Dollari, a cui bisognerà aggiungere, in caso di necessità, anche i costi derivanti dagli accessori come monitor, tastiera e mouse, per trasformare il cellulare in un vero e proprio computer.

Samsung, inoltre, ha anche aperto i preordini per le custodie della linea S-View Flip, che partono da 20 Dollari ed arrivano a 60 Dollari.

Tutti gli accessori possono essere preordinati attraverso il negozio online del produttore ed i negozi autorizzati.