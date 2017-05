Samsung District ospita Paulo Dybala, che ha incontrato i propri tifosi a Milano

: Grande protagonista dell’ultimo scudetto della Juventus e della Coppa Italia,ha incontrato i propri tifosi presso la Smart Home deldi Milano. Con l’occasione, il campione bianconero si è messo a disposizione del pubblico per selfie e autografi, per un momento di divertimento e tecnologia

Samsung e Paulo Dybala stanno già collaborando per diverse attività legate a Samsung Gear S3, lo smartwatch straordinario e innovativo che va oltre il semplice orologio, che combina il meglio della tecnologia e del design. Contraddistinto da un look creato a regola d’arte, con l’interfaccia e i quadranti personalizzabili, insieme ai cinturini comodi e interscambiabili da 22 mm, Gear S3 è pensato per essere un compagno fidato in tutte le attività quotidiane, anche nello sport.



“Oltre che un grandissimo giocatore, Paulo è un grande appassionato di tecnologia e guarda le novità con sincera curiosità”, ha commentato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “Siamo felici di poter collaborare con uno sportivo di questo livello, abbiamo già in programma diverse attività che ci vedranno insieme nella promozione del connubio tra sport e tecnologia per testimoniare concretamente il nostro impegno verso l’innovazione, anche in questo settore”.



Paulo Dybala è il protagonista di un video di grande impatto che fa parte della campagna digital di Samsung Gear S3 “È ora di distinguerti”, che sottolinea il concetto dell’importanza del tempo e il modo in cui le persone scelgono di impiegarlo.