Samsung: ecco l'app che risponde ai messaggi mentre si è alla guida

Le distrazioni provocate dagli smartphone durante la guida rappresentano un grosso problema, in quanto gli utenti che non prestano attenzione alla strada sono pericolosi sia per sé stessi che gli altri.

Samsung, come altre società del settore, sta combattendo per debellare questo problema, e nella giornata di ieri ha lanciato una nuova applicazione battezza In-Traffic Reply, che è progettata per aiutare le persona ad evitare di utilizzare gli smartphone durante la guida o in macchina o in bicicletta, il tutto inviando delle risposte preimpostate quando si è in movimento.

L’applicazione si basa sui sensori GPS presenti negli smartphone per capire quando si è alla guida. In questo modo, quando si ricevono dei messaggi sarà possibile rispondere in maniera semplice utilizzando quelli preimpostati. Non è noto se l’applicazione funzionerà anche se non si è alla guida di un’auto, in quanto in questo modo potrebbe essere un problema per i passeggeri, ma probabilmente c’è qualche modo per spegnere manualmente la funzionalità automatica.

L’applicazione è attualmente nella fase beta in Olanda e dovrebbe raggiungere i Play Store di tutto il mondo a maggio.