Samsung, ecco la nuova gamma Gear presentata a IFA 2017

Gli auricolari Gear IconX presentano dei miglioramenti sia per quanto riguarda il peso che per l'autonomia. Presente una memoria interna di 4GB, in modo da poterle utilizzare anche da sole come player. Piena compatibilità con l'assistente vocale Bixby, che consente di gestire la musica con la propria voce. Presente anche il supporto al Bluetooth 4.2. Le Gear IconX usciranno ad ottobre ad un prezzo ancora sconosciuto.

Gear Sport è uno smartwatch "pensato per chi nuota": il design ricorda molto da vicino quello di Gear S3, ma qui troviamo un display SUPER AMOLED da 1.2 pollici e delle colorazioni blu e nera con cinturini intercambiabili da 20mm. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, troviamo 4GB di memoria interna, un processore dual-core operante alla frequenza di 1GHz, 768MB di RAM e una batteria da 300mAh. Non mancano ovviamente i classici sensori, come GPS e NFC. Gear Sport uscirà ad ottobre ad un prezzo ancora da definire.

Gear Fit 2 Pro è la nuova fitness band di Samsung. Compatta e leggera, la nuova versione integra ora un tracking GPS avanzato. Il display qui è un 1.5 pollici Super AMOLED mentre sotto la scocca troveremo 4GB di memoria interna e 512MB di RAM. Gear Fit 2 Pro uscirà alla fine di settembre ad un prezzo di 229 euro.