Samsung Electronics presenta la nuova unità portatile SSD T5

Samsung Electronics annuncia l’arrivo del nuovo, l’ultimo PSSD (Portable Solid State Drive) che porta a un livello superiore le prestazioni dei dispositivi di archiviazione esterni.

Il modello T5, sviluppato con l’ultima tecnologia V-NAND a 64 layer proprietaria Samsung, garantisce velocità di trasferimento da leader di settore, con caratteristiche di sicurezza dei dati crittografati, in un design compatto e robusto, rendendo ancora più semplice per i consumatori accedere ai propri dati ovunque si trovino, in qualsiasi momento.

“Per anni Samsung ha ridefinito le possibilità dell’archiviazione portatile e delle unità SSD (Solid State Drive) e il modello Portable SSD T5 rafforza ulterioremente questa tradizione di leadership e innovazione”, ha dichiarato Un-Soo Kim, Senior Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics. “Siamo convinti che T5 supererà le aspettative degli utenti per l’archiviazione esterna offrendo velocità superiori e un design robusto, leggero e di dimensioni tascabili. È il prodotto di archiviazione portatile ideale per gli utenti consumer e i professionisti che desiderano un dispositivo veloce, duraturo e sicuro.”

Con velocità eccezionali fino a 540 MB/s (fino a 4,9 volte più veloce delle unità HDD esterne), il nuovo modello T5 è progettato appositamente per assicurare un accesso ai dati semplice e immediato a tutti coloro che lavorano con i contenuti, a professionisti dei settori business e IT, così come ai consumatori tradizionali che usano i loro contenuti con regolarità. Inoltre, il modello T5 è più piccolo di un normale biglietto da visita, con dimensioni di 74 x 57,3 x 10,5 millimetri e un peso incredibilmente ridotto di appena 51 grammi, caratteristiche che permettono di tenerlo comodamente nel palmo della mano. L’esterno in alluminio include due diverse finiture metalliche: Deep Black (modelli da 1 TB e 2 TB) e Alluring Blue (modelli da 250 GB e 500 GB).

Senza parti mobili e dotato di un telaio interno resistente agli urti, il modello T5 garantisce agli utenti la massima tranquillità ed è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri. Il software Samsung Portable SSD per PC e Mac basato sulla crittografia dei dati hardware AES a 256 bit rende molto semplice configurare le impostazioni di sicurezza e ricevere gli aggiornamenti più recenti del firmware e del software. Per un livello di praticità ancora superiore, è anche disponibile un’app mobile per gli smartphone e i tablet Android. L’unità T5, inoltre, include due cavi di connessione (da USB-C a C e da USB-C ad A) per una compatibilità superiore con un’ampia gamma di dispositivi.

L’unità T5 è fornita con una garanzia limitata di tre anni è disponibile a livello globale dal 15 agosto a un prezzo di vendita consigliato a partire da 155,99 euro per il modello da 250 GB.