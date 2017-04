Samsung: il Galaxy Book costerà 629,99 Dollari

ha ufficialmente annunciato i prezzi del, il concorrente del. La versione da 10,6 pollici WiFi Only delda 10 pollici costerà 629,99 Dollari, mentre la variante da 12 pollici (sempre WiFI Only) avrà un prezzo di 1.129,99 Dollari.

Discorso diverso per la variante LTE, il cui modello più grande arriverà a costare 1.299,99 Dollari. Il dispositivo può essere preordinato attraverso il sito web ufficiale Samsung e presso i vari rivenditori autorizzati. La commercializzazione comincerà il 21 Maggio prossimo.

Entrambi i modelli del Galaxy Book arriveranno nei negozi insieme allo stilo e ad una vasta gamma di accessori.

Il Book da 10 pollici include il processore Intel Core M3, mentre la variante da 12 pollici l’i5, insieme ad uno schermo AMOLED migliore.

Per fare un confronto con il Surface Pro 4, il dispositivo di Microsoft parte da 799 Dollari per la variante con processore Intel Core M3 ed arriva a 999 Dollari per il modello con specifiche simili al Galaxy Book con processore i5, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno.