Samsung: i Galaxy Note 7 ricondizionati in vendita a giugno?

A poco più di un mese di distanza dalla conferma, da parte di Samsung, della messa in vendita deiricondizionati, arrivano le prime indicazioni sulla data di disponibilità. Secondo quanto riportato da ET News, i nuovisaranno disponibili in Corea del Sud a partire dal prossimo mese di Giugno.

Interessante anche tutto quanto concerne i prezzi. Il Galaxy Note 7 R avrà un prezzo di 620 Dollari, circa 266 Dollari in meno rispetto all’originale. In vendita saranno messe circa 300.000 unità, un decimo rispetto ai 3 milioni di Note 7 richiamati nella regione.

ET News rivela che il Note 7 R in questione avrà una batteria più piccola rispetto all’originale: si parla di 3.200 mAh rispetto ai 3.500 mAh originali, per evitare le esplosioni che hanno portato appunto al ritiro dal mercato.

Chiaramente ancora non si tratta di un annuncio ufficiale da parte del produttore, ed almeno al momento non ci sarebbero piani di commercializzazione negli Stati Uniti.