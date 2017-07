Samsung: il Galaxy Note 8 certificato dall'FCC, in arrivo quattro varianti?

presenterà il prossimo mese di Agosto il nuovo, il phablet top di gamma 2017 che avrà l’obiettivo di far dimenticare il tonfo registrato con il. Il dispositivo è stato ufficialmente certificato dall’FCC.

Tale certificazione ha svelato che il Note 8 sarà prodotto in quattro varianti distinte: una globale (basata sul processore Exynos 8895), due per gli Stati Uniti (con processore Snapdragon 835) ed un modello display-only senza funzionalità wireless.

La sensazione è che dei due modelli per gli USA, uno di questo sarà destinato agli operatori telefonici, mentre l’altro sarà sbloccata. Curiosamente, inoltre, il modello per gli operatori è l’unico ad essere prodotto in Corea, mentre gli altri tre vengono fabbricati nello stabilimento del Vietnam della società.

L'FCC ovviamente non ha svelato alcun tipo di dettaglio sulla scheda tecnica, ma negli ultimi giorni sono trapelate molte informazioni che lo hanno dipinto come una variante leggermente ingrandita del Galaxy S8. Sulla scocca posteriore però troveremo un sistema di doppia fotocamera ed ovviamente l’S-Pen.