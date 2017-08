Samsung Galaxy Note 8: focus sul pennino (S Pen) e sulle sue funzionalità

Un altro punto su cuipunta molto con il suoè sicuramente la, da sempre tratto distintivo della gamma Note. Infatti, la società sudcoreana ha annunciato che verrà introdotto un "nuovo modo di comunicare" con il pennino.

Infatti, con Galaxy Note 8, S Pen è stata migliorata per offrire "modi completamente nuovi" di scrivere, disegnare, interagire con il telefono e comunicare con gli amici. È dotata di una punta più sottile e una maggiore sensibilità alla pressione. Oltre a questo, sono state annunciate anche alcune funzionalità che riguardano proprio il pennino.

Si inizia con la funzione Messaggio live, che consente di condividere testi o disegni animati su tutte le piattaforme che supportano le GIF animate (AGIF), pensata per tutti coloro che non ritengono un messaggio di testo sufficiente.

Altra utile funzionalità è Always On Memo, che consente di scrivere fino a cento pagine di note anche con display spento, sfruttando quell'Always-On display che velocizza molto il controllo delle notifiche.

Per chi viaggia all'estero o per chi visualizza un sito Web in una lingua straniera, la funzione Traduci consente di tradurre non solo singole parole, ma intere frasi in 71 lingue diverse e convertire istantaneamente unità di misura e valute straniere, il tutto accessibile solamente avvicinando S Pen.

L'immagine sottostante è di The Verge.