Samsung Galaxy Note 8 in arrivo con schermo da 6,3 pollici?

, dopo l’incredibile tonfo registrato con il, è pronta a rilanciare e starebbe già lavorando da tempo sul, il phablet top di gamma che probabilmente vedrà la luce già nel corso del MWC di Settembre.

Secondo le ultime indiscrezione, la prossima generazione dl Note avrà uno schermo da 6,3 pollici, con aspect ratio di 18,5:9, il che vuol dire che l’area dello schermo sarà di poco inferiore a quella di un display da 16:9. Ciò però vuole anche dire che il display sarà notevolmente più alto, e potrebbe diventare un problema per le persone con le mani piccole o coloro che hanno intenzione di usarlo con una sola mano. Il Galaxy S8 Plus, ad esempio, include un pannello da 6,2 pollici.

Oltre a ciò, il Note 8 includerà una doppia fotocamera posteriore, mentre non si esclude l’inserimento di uno Stilo. Sulla possibile data di presentazione, invece, ancora non sono disponibili indicazioni, ma alcuni dirigenti starebbero spingendo per presentarlo a Berlino.