Samsung Galaxy Note 8: iniziano oggi i preordini, in omaggio Samsung DeX

è appena stato annunciato durante l'eventodie vi abbiamo già aggiornato sulle sue specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Inoltre, trovate già sulle pagine di Everyeye tre approfondimenti riguardanti il comparto fotografico, la S Pen e l'assistente vocale Bixby. Oltre a questo, però, sappiamo ora che la fase di preordine è già iniziata a partire da oggi e sarà in "vigore" fino al prossimo 14 settembre. Tutti coloro che prenoteranno il nuovo smartphone presso i punti vendita tradizionali e online, aderenti all'iniziativa, e lo registreranno su Samsung Members, riceveranno Samsung DeX, per trasformare lo smartphone in un vero e proprio desktop.

Vi ricordiamo che Galaxy Note 8 sarà acquistabile in Italia a partire dal 15 settembre al prezzo al pubblico consigliato di 999 euro.