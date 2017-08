Samsung Galaxy Note 8, un leak ci svela la data di lancio ufficiale

Nonostante l'annuncio ufficiale disia oramai imminente, la società sudcoreana non riesce a far smettere iin merito. Questa volta è addirittura trapelata l'di lancio del phablet in questione, contenente anche la

Ecco quanto contenuto nella roadmap:

23 agosto 2017 - Galaxy Note 8 viene annunciato all'evento Unpacked di New York

- Galaxy Note 8 viene annunciato all'evento Unpacked di New York 25/31 agosto 2017 - Eventi dedicati a Note 8 presso i negozi Samsung Digital Plaza

1/10 settembre 2017 - Periodo in cui sarà possibile preordinare Note 8

11 settembre 2017 - Evento riservato alle celebrità con attivazione della prima unità di Note 8

11/14 settembre 2017 - Fase di progressiva attivazione dei preordini

15 settembre 2017 - Data di lancio ufficiale di Samsung Galaxy Note 8

Vi ricordiamo, tuttavia, che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di un leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.