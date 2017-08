Samsung Galaxy Note 8: le nuove foto trapelate confermano la doppia fotocamera

Direttamente dall’account ufficiale Twitter di Evleaks, uno dei leakster più famosi ed affidabili del settore, arrivano delle nuove fotografie del, il phablet top di gamma che la società coreana dovrebbe presentare il prossimo 23 Agosto

Immagini che, come dicevamo, confermano in parte i rumor emersi negli scorsi giorni, a partire dal display edge-to-edge che abbiamo visto già nel Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, con cornici ancora più sottile. Samsung ha deciso di mantenere il pulsante dedicato a Bixby sul latro del dispositivo, mentre sulla scocca posteriore troviamo la doppia fotocamera con doppio flash.

L’immagine, visualizzabile come sempre in calce, mostra anche un sensore per le impronte digitali posto più o meno nello stesso posto del Galaxy S8, ovvero sul retro del telefono, al lato della fotocamera, nonostante le critiche di utenti ed esperti del settore, secondo cui sarebbe difficile da utilizzare.

Samsung punta massicciamente sul Galaxy Note 8, per risollevarsi nel mercato dopo il clamoroso fallimento dello scorso anno con il Galaxy Note 7.