Samsung Galaxy Note 8 sottoposto letteralmente alla prova del fuoco

Il noto YouTuberha sottopostoa svariati, tra cui la "prova del fuoco". Il top di gamma della società sudcoreana si è rivelato abbastanza resistente ai graffi, salvo poi avere qualche problema nel burn test per via del display

In particolare, come potete vedere dalle immagini, il test di resistenza ha evidenziato come Note 8 non presenti particolari difficoltà nel resistere ai graffi fino al livello 6. Il vetro Gorilla Glass 5, infatti, riesce a proteggere ottimamente tutta la parte frontale del dispositivo. Il test è stato poi condotto anche nella parte posteriore, con un sensore di impronte digitali e una S Pen che ne hanno risentito con qualche graffio, continuando comunque a funzionare correttamente.

La "parte focale" del video, però, è sicuramente il burn test (minuto 3:56), che potremmo definire letteralmente la prova del fuoco. Il display è un AMOLED e, quindi, dopo alcuni secondi a stretto contatto con la fiamma dell'accendino, si sono iniziati a creare i primi segni indelebili sullo schermo.

L'ultima "prova" affrontata dal Samsung Galaxy Note 8 è il bend test, nel quale il dispositivo della società sudcoreana ha dimostrato grande solidità, comportandosi molto bene e senza riportare alcun segno permanente.

Va detto, però, che i test di resistenza in questione mettono molte volte i dispositivi in situazioni molto improbabili in un contesto quotidiano normale. Tenete in considerazione anche questo aspetto.