Samsung Galaxy Note 8 ufficiale: specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Confermate tutte le indiscrezioni che vi avevamo già riportato qui su queste pagine. A livello di caratteristiche tecniche, Galaxy Note 8 monterà un display QHD (2960x1440 pixel) Super AMOLED da 6.3 pollici (aspect ratio 18.5:9). Il processore sarà un Exynos 8895 accompagnato da 6GB di RAM. II tagli di memoria interna, invece, saranno 64 (US)/128/256GB (espandibili tramite microSD). Relativamente al comparto fotografico, troveremo una dual camera posteriore composta da un sensore da 12MP grandangolare e uno sempre da 12MP tradizionale. Il sensore frontale sarà da 8MP. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, è presente una batteria da 3300 mAh. Sul fronte connettività, non mancheranno 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac MIMO, NFC, USB Type-C e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo sarà essere Android 7.1.1 Nougat. Immancabile la S Pen, che vedrà introdotte numerose migliorie. Infine, saranno presenti anche il jack da 3.5mm, il tasto dedicato all'avvio dell'assistente vocale Bixby e un sensore di impronte digitali posto sul retro. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Maple Gold.

Samsung Galaxy Note 8 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 15 settembre ad un prezzo di 999 euro. Gli utenti che prenoteranno Note 8 presso gli store aderenti all'iniziativa e lo registreranno presso Samsung Members, riceveranno la docking station Samsung DeX. La fase di preordine inizia oggi e finirà il prossimo 14 settembre.



