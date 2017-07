Samsung Galaxy S8: le 2Piece Cover, dette anche Bikini cover, arrivano in Italia

Le avevano annunciate già alla presentazione dei Galaxy, ma ora le nuovearrivano ufficialmente in Italia, anche se non siamo certi che verranno apprezzate dagli utenti nostrani.

Il design è davvero particolare, con i due elementi della cover che si agganciano magneticamente alla scocca. La protezione è assicurata per gli angoli e per il bordo superiore e inferiore, ma l’assenza di una protezione per la backcover non le rende ideali per un utilizzo in spiaggia, lasciando la scocca in vetro alla mercé dei granelli di sabbia. Notizia positiva arriva però dal prezzo, contenuto per essere una cover ufficiale, visto il costo di 19.99€, e dai colori, disponibili in nero, viola, verde, blu, marrone, pesca e menta.