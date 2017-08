Samsung: il Galaxy S8 ed S8 Plus ora supportano Google DayDream

A qualche mese di distanza dal rilascio, da parte di alcuni operatori americani, dell’aggiornamento software che ha introdotto il supporto adineldi, la situazione è finalmente cambiata.

Google infatti ha confermato in via ufficiale che è in fase di rilascio, lato server, a livello mondiale l’aggiornamento che introdurrà il supporto alla piattaforma per la realtà virtuale presentata all’I/O dello scorso anno. Dal momento che si tratta appunto di un aggiornamento lato server, però non si sa quando sarà possibile utilizzare le nuove funzioni.

Come rivelato da molti, però, un modo veloce per ottenere l’aggiornamento è quello di cancellare tutti i dati relativi all’app Google VR Service. In questo modo il telefono dovrebbe scaricare automaticamente l’aggiornamento non appena la si apre.

Google proprio qualche settimana fa aveva promesso un'estensione per il supporto a DayDream. In totale, entro la fine dell’anno saranno undici gli smartphone che sopporteranno la piattaforma. Ad oggi, oltre ai due top di gamma di Samsung, DayDream è supportato anche sui Google Pixel, Moto Z, Huawei Mate 9 Pro ed il Porsche Design del Mate 9, ZTE Axon 7 ed Asus Zenfone AR.