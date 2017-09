Samsung Galaxy S8 e S8+: arriva il supporto HDR per YouTube

E' indubbio comesiano tra gli smartphone più venduti degli ultimi mesi. Nonostante questo, però, non era possibile, fino ad oggi, riprodurretramite. La società californiana, dunque, si è messa all'opera ed ha introdotto nelle ultime ore il supporto a tale tecnologia.

Il rollout della funzionalità starebbe avvenendo lato server, con alcuni acquirenti di S8 e S8+ che hanno già condiviso online i primi screenshot in merito. Per il momento, però, sembra che non sia possibile visionare contenuti HDR oltre i 1440p60 e non sappiamo se YouTube abbia intenzione di supportare risoluzioni più alte nel breve periodo.

Ora, dunque, anche Samsung Galaxy S8 e S8+ vanno ad aggiungersi a Note 8 per quanto riguarda il supporto HDR per YouTube. Nonostante questo, però, Note 8 è l'unico in grado di riprodurre i succitati contenuti HDR su Netflix.