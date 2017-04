Samsung Galaxy S8 e S8+ disponibili da oggi sul mercato italiano

: Arrivano oggi in Italia i nuovi, i nuovi smartphone della famiglia Galaxy, pensati per offrire ai consumatori nuove modalità per vivere il proprio mondo. Galaxy S8 e S8+ sono stati rivoluzionati sotto ogni aspetto, tutti i dettagli sono stati rinnovati per superare ogni limite.

I nuovi Galaxy S8 e S8+, da oggi disponibili in Italia dopo una fase iniziale di prevendita nella quale Samsung ha registrato risultati senza precedenti: solo per l’Italia, l’azienda ha registrato volumi superiori del 60% rispetto alle prenotazioni raccolte al lancio di S7 e S7 Edge e adesioni quasi 4 volte superiori alle campagne precedenti nei primi 3 giorni dall’annuncio.

Circa la metà degli utenti ha scelto la versione S8+, probabilmente in virtù delle dimensioni comunque contenute del dispositivo in relazione a un display più ampio a disposizione per foto e video. Per quanto riguarda i colori, il preferito in assoluto è ancora il tradizionale nero, ma oltre la metà dei consumatori ha scelto una delle opzioni più moderne.

Galaxy S8 e S8+ sono disponibili al prezzo rispettivamente di €829 e €929 nei colori Midnight Black, Orchid Gray e Arctic Silver. Samsung DeX è disponibile da oggi al prezzo di €149,90.