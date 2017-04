Samsung Galaxy S8+: test fotografico a Berlino con il nuovo top di gamma

Grazie alla nostra recente visita a Berlino in occasione della presentazione dei nuovi prodotti di Asus, tra schede video a raffreddamento ibrido monitor HDR abbiamo avuto modo di fare qualche scatto con il Samsung Galaxy S8+ nella capitale teutonica.

Le aspettative erano alte, soprattutto viste le prestazioni del Galaxy S7, ma dopo aver messo alla prova la cam principale possiamo confermare la bontà del lavoro svolto da Samsung. Rispetto al predecessore i miglioramenti sono molto marginali, ma del resto S7 è stato uno dei migliori device in questo ambito lo scorso anno, difficile migliorarlo. La tecnologia utilizzata per S8+ offre prestazioni del tutto paragonabili, con un sensore da 12 Megapixel Sony nel caso di S7 e della stessa dimensione ma prodotto da Samsung nel caso di S8, sempre con apertura f/1.7 e pixel da 1.4 micron. Le foto scattate alla massima risoluzione sono in 4:3 e mostrano un eccellente livello di dettaglio. La qualità generale è molto elevata, ma a stupire sono la velocità di scatto, praticamente istantanea, e la qualità dell’HDR automatico. Scorrendo la gallery che trovate in fondo alla news, noterete la foto di una chiesa, con il campanile illuminato dal sole da dietro. Si tratta di una condizione di scatto pessima per ottenere risultati qualitativamente accettabili, ma grazie all’HDR automatico il Galaxy S8+ è riuscito comunque a generare un’immagine pulita e dettagliata. Ma come ci è riuscito? Dal vivo la zona della chiesa non illuminata dal sole appariva più buia rispetto a quella rappresentata nell’immagine, ma grazie all’HDR automatico il software è riuscito a catturare lo stesso una foto di alta qualità, miscelando più immagini con esposizioni diverse, il tutto in modo totalmente in automatico. Un ottimo risultato, sia per la resa finale che per l’estrema facilità con cui è stato ottenuto.