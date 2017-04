Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7: nuovo test dell'impermeabilità

Il canale YouTube "EverythingApplePro" ha pubblicato un nuovo video per testare l'impermeabilità died. Entrambi i dispositivi sono resistenti ad acqua e piccoli schizzi, ma sopravviveranno ad un'immersione a 15 metri di profondità?

iPhone 7 Plus è cerificato IP67 mentre Galaxy S8 Plus possiede una certificazione IP68. Nel test di EverythingApplePro, entrambi i telefoni hanno resistito decisamente bene ad un'immersione fino al 15 metri, continuando a funzionare regolarmente una volta asciutti.

Si tratta certamente di un bel risultato, tenendo conto che lo smartphone Samsung è garantito solamente per immersioni in poco più di un metro di profondità mentre Apple consiglia di non immergere iPhone 7 in profondità superiore a un metro.