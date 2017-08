Samsung Galaxy S9, iniziano a circolare online i primi concept

dual camera da 16MP con flash Dual LED sia frontalmente che sul retro. Il sistema operativo, invece, dovrebbe essere Android O 8.0, anche se il video riporta Nougat come versione del robottino verde. Samsung, solitamente, annuncia i dispositivi appartenenti alla gamma Galaxy S durante il Mobile World Congress, evento che si tiene annualmente a fine febbraio. Probabilmente, dunque, che anche S9 segua la scia dei suoi predecessori. FONTE: Android Headlines Quanto è interessante?







Emergono oggi online i primirelativi a, il prossimo top di gamma della società sudcoreana. In particolare, il dispositivo viene rappresentato dall'autore dei concept come una versioneleggermente più piccola e più potente di, phablet che dovrebbe essere presentato il prossimo. In merito a questo, è stato pubblicato anche un video che addirittura immagina già le possibili caratteristiche tecniche di. Si parla di un display SUPER AMOLED 4K da 5.7 pollici, una CPU octa-core, 64/128GB di ROM e una batteria da 4200 mAh. Oltre a questo, non dovrebbe mancare il sensore di impronte digitali, che secondo l'autore dei concept sarà in-screen.