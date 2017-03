Samsung: il Galaxy Tab S3 costerà 600 Dollari

Al Mobile World Congress di quest’anno,ha presentato quello che può a tutti gli effetti essere considerato il concorrente dell’, ma nel corso della conferenza non ha svelato alcun dettaglio su prezzi e disponibilità.

Grazie a Best Buy, il famoso rivenditore americano, si scopre che il Galaxy Tab S3 avrà un prezzo di partenza di 599,99 Dollari, e nella confezione sarà inclusa l’S Pen ma non la tastiera di Samsung, che sarà venduta separatamente a 129,99 Dollari, il che porta il prezzo totale a 730 Dollari in caso di acquisto.

Un prezzo non certo basso, ma comunque inferiore al pacchetto completo dell’iPad Pro, il cui modello da 9,7 pollici costa 599 Dollari, mentre l’Apple Pencil costa 99 Dollari e la tastiera 149 Dollari.

Il costo inferiore non è certo casuale, in quanto Samsung ha progettato il Tab S3 proprio per fare concorrenza all’iPad Pro: siamo infatti di fronte a due tablet da 9,7 pollici progettati per la produttività, con schermi ad alta risoluzione, quattro altoparlanti ed un’integrazione particolare con gli stilo.

Samsung però si troverà di fronte ostacoli di non poco conto, tra cui la mancanza di applicazioni per i tablet Android ed un’interfaccia grafica che a più riprese è stata attaccata dagli utenti, che hanno reso l’iPad uno standard del settore.