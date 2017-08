Samsung Gear VR si aggiorna per ospitare "l'enorme" Note 8

Samsung rilascerà un nuovo Gear VR in grado di ospitare il massiccio Note 8, troppo grande per lo slot del modello originale. Ecco cosa sappiamo sul modello aggiornato.

Il nuovo Headset VR di Samsung è pensato per ospitare i 6.3 pollici del Galaxy Note 8, che non è infatti compatibile con il Gear VR attualmente in vendita. Per il resto il visore dovrebbe avere le stesse caratteristiche di quello già disponibile.

Il nuovo Gear VR sarà ovviamente retrocompatibile con tutti gli altri device di Samsung. Nessun problema, quindi, per i possessori di S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6+ e Note 5.

Il set costerà sempre 129.99$, proprio come quello attualmente in commercio.