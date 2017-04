Samsung: gli elettrodomestici intelligenti per una Smart Home

: Tecnologie innovative, design raffinato e prestazioni uniche, sono la sintesi degli elettrodomestici intelligenti installati dapresso Palazzo Bovara, in Corso Venezia 51, a Milano, in occasione della

Ideati per soddisfare ogni esigenza domestica e semplificare la vita quotidiana, gli elettrodomestici connessi Samsung assistono ogni attività, permettendo ai consumatori di gestire diverse funzioni in modo rapido ed efficiente, anche a distanza, grazie alle opportunità generate dalle molteplici applicazioni dell’Internet of Things, connessioni WiFi e comandi touch.

I frigoriferi della linea Family Hub, ad esempio, sono i nuovi protagonisti della casa connessa. Dotati di schermo Touch Full HD interagiscono con gli altri dispositivi connessi Samsung e grazie a un software di ultima generazione collegato a tre fotocamere, permettono di controllare disponibilità e scadenza dei cibi all’interno del frigorifero, anche fuori casa utilizzando uno smartphone. Ma non solo! Samsung Family Hub consente a tutta la famiglia di compilare la lista della spesa, ordinare online, dialogare con i dispositivi Samsung presenti in casa come la Smart TV, per poter vedere i programmi preferiti anche sul display del frigorifero e ascoltare la musica preferita.

Samsung annovera tra le iniziative di ricerca anche l’interessante collaborazione sviluppata mediante il progetto Club des Chefs, realizzato con i più importanti chef stellati della scena internazionale. Questa collaborazione ha consentito di sviluppare la Chef Collection, una gamma di elettrodomestici premium di ultima generazione pensati per rispondere alle necessità dei consumatori più esigenti, come la linea forni a incasso Defense, dotata di un’intuitiva interfaccia LCD touchscreen e di tecnologia Wi-Fi, per controllare i cibi da remoto sul proprio device, mantenere umidità e temperatura costante e, con una notifica sullo smartphone essere avvisati quando il preriscaldamento è completato o la cottura terminata. L’ultima frontiera dell’induzione si manifesta con il piano di cottura con tecnologia Virtual Flame, l’esclusivo sistema a LED rende immediato e intuitivo il controllo dell’intensità del calore. Grazie alle luci LED, che proiettano una corona di luci blu alla base della pentola, si riesce facilmente ad intuire a seconda dell’intensità la potenza emessa dal piano ad induzione, per cucinare con la massima precisione.

Per quando il tempo per cucinare è poco, poi, Samsung ha ideato lo Smart Oven MW8000J HotBlast da 35, 32 e 28 lt, il nuovo forno a microonde che consente di preparare piatti gustosi e sani sempre più velocemente, risparmiando fino al 50% del tempo rispetto ai tempi richiesti da un forno tradizionale.

E ancora, la lavastoviglie Waterwall, grazie all’esclusiva tecnologia che genera un getto d’acqua ad alta pressione, permette di avere stoviglie sempre più pulite con il minimo dei consumiindipendentemente dalla posizione in cui sono state caricate.

Samsung completa la propria offerta nel mondo del freddo con i nuovi frigoriferi da incasso F1RST, i primi Total No Frost da incasso sia nel vano frigo che nel vano freezer, un’innovazione che consente all’aria di circolare in modo ottimale e mantenere costanti umidità e temperatura interna. Dotati di funzione Smart Cooling permettono di regolare la temperatura del freezer secondo le proprie esigenze, trasformandolo in un vano flessibile che si adatta alle diverse esigenze di conservazione.

I climatizzartori WindFree, infine, gli unici dotati dell’esclusivo sistema di raffreddamento con 21.000 microfori, permettono di diffondere solo il piacere dell’aria.

Un sistema di raffreddamento a due fasi porta velocemente alla temperatura desiderata; poi, attraverso la modalità WindFree, mantiene la temperatura costante attraverso un flusso di aria omogeneo. WindFree è dotato di connessione wi-fi, e può essere controllato da remoto tramite app Samsung Smart Home: così anche da fuori casa è possibile regolare la temperatura e le impostazioni.

In occasione della Milano Design Week 2017, gli elettrodomestici Samsung saranno presenti nelle seguenti installazioni:

“Elle Decor Concept Store. The New Shopping Experience” - Dal 3 al 28 aprile, Palazzo Bovara, Corso Venezia 51

Frigorifero Family Hub

Frigorifero F1RST

Forni della linea Defense

Microonde Hotblast

Piani cottura Virtual Flame

MCM White Luxury - Dal 4 al 9 aprile, Pinacoteca di Brera, Via Brera 28

Edizione speciale in bianco del Family Hub

Condizionatore Windfree

“Milano Next” - Dal 4 al 9 aprile, spazio Copernico di via Tortona 33