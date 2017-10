Samsung guadagnerà circa 110 Dollari per ogni iPhone X venduto

Secondo un nuovo rapporto condotto da alcuni analisti per il Wall Street Journal, oltre che il display OLED, che rappresenta ad oggi la componente più costosa, Samsung produrrebbe anche le batterie ed i condensatori per il nuovo iPhone X.

L’analisi rileva che che “Samsung potrebbe guadagnare circa 4 miliardi di Dollari in più grazie alle vendite delle componenti ad Apple per l’iPhone X, di più rispetto al top di gamma Galaxy S8”.

Chiaramente, però, si tratta di un confronto non equo in quanto le entrate in questione andranno ad intaccare solo la divisione che si occupa dello sviluppo delle componenti, e non Samsung Mobile, che metterà a bilancio il Galaxy S8.

Nella fattispecie, Samsung incasserà 110 Dollari su ogni display OLED venduto fino all’estate del 2019, mentre per il Galaxy S8, il guadagno sarà di 202 Dollari, chiaramente comprensivo di tutte le componenti come display e chip, per i primi 20 mesi disponibilità.

Samsung quindi non guadagnerà più dall’iPhone X che dal Galaxy S8. Questi dati sono elevati in quanto il fiore all’occhiello di Apple dovrebbe registrare vendite più alte rispetto al top di gamma proprietario.

Lo stesso rapporto inoltre sottolinea che gli ordini per l’iPhone inviati da Apple rappresentano circa un terzo delle entrate complessive di Samsung.