Samsung lancerà il Galaxy Note 7 (FE) il 7 Luglio?

Della versione ricondizionata del Galaxy Note 7 abbiamo più volte parlato su queste pagine, ma nonostante i molti rumor, ancora non ha visto la luce. Secondo quanto riportato dai media coreani, però, Samsung potrebbe presentare ilil prossimo 7 Luglio, per cominciare la vendita lo stesso giorno.

La nuova versione del phablet sarà disponibile per l’acquisto solo in Corea del Sud, e saranno distribuite non più di 400.000 unità attraverso i tre principali operatori del paese, una quantità nettamente inferiore rispetto a quanto emerso in passato.

Samsung infatti è stata abbastanza chiara sul fatto che il nuovo Note 7 non avrebbe raggiunto altri mercati.

Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla scheda tecnica, ma si parla di un cellulare praticamente identico alla versione originale, ad eccezione della batteria che dovrebbe essere più piccola. Sul prezzo, si vocifera un costo intorno ai 700 Dollari, ma anche a riguardo non sono emerse molte conferme.