Samsung lancerà una power bank da 5.100 mAh a fianco del Galaxy S8

presenterà il prossimo dispositivo top di gamma, il, nel corso dell’evento annunciato da tempo e previsto per il 29 Marzo. Tuttavia, a fianco dello smartphone vero e proprio, la società coreana potrebbe presentare anche una power bank da 5.100 mAh, che chiaramente sarà compatibile anche con altri dispositivi.

Il nome in codice del prodotto sarebbe EB-PG950, e sarà disponibile in blu e grigio. Secondo quanto riportato, consentirà di caricare rapidamente i dispositivi utilizzando i 5.100 mAh, con una velocità massima di 15W.

La Power Bank includerà due porte USB ed un pulsante in basso per l’accensione e lo spegnimento, oltre ad una cinghia che la renderà più facile da trasportare. L’accessorio dovrebbe costare 70 Euro.