Samsung lancia un nuovo smartphone con Tizen, arriva il Z4

ha annunciato un nuovo device con sistema operativo open source, lo smartphone si chiameràed è pensato per i mercati in via di sviluppo. Arriverà questa estate in india e, in futuro, in altri mercati selezionati.

Il device, come i modelli precedenti della stessa linea, è di fascia bassa, ecco le specifiche annunciate:

4.5-inch WVGA 480 × 800 display

processore Quad-core 1.5GHz

1GB di RAM

camera frontale e principale da 5MP

batteria da 2,050mAh, connessione LTE e Bluetooth 4.0

Il device che come detto sarà dapprima disponibile solo in India e successivamente in altri mercati emergenti -viste le specifiche tecniche piuttosto datate- difficilmente arriverà anche in Europa e negli USA. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 100€.