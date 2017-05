Samsung lancia il powerbank portatile da 5100 mAh con ricarica veloce

ha lanciato oggi il nuovo, un powerbank compatibile con gli standard USB, microUSB ed USB-C (il cavo è incluso nella confezione), che supporta anche la ricarica veloce.

Il caricatore, che porta con se il nome in codice EB-PG950, include una batteria da 5100 mAh, quanto basta per effettuare almeno una ricarica completa su qualsiasi smartphone. Sulla scocca è anche presente un indicatore LED della potenzia, ed una cinghia incorporata per trasferirla facilmente.

Samsung ha presentato questo accessorio come l’ideale per gli ultimi Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, ma è chiaro che siamo di fronte ad un powerbank estremamente utile per qualsiasi smartphone presente sul mercato. Il fatto che supporti la ricarica veloce, inoltre, lo rende compatibile con una vasta gamma di nuovi smartphone arrivati sul mercato di recente.

La batteria sarà disponibile in due varianti di colore (blu marino ed argento) al prezzo di 59,99 Dollari, attraverso i canali ufficiali e le varie catene di distribuzione.