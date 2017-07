Samsung lancia il progetto Fair Play, per amore dello sport

: Samsung Electronics Italia ha annunciato oggi, durante la conferenza stampa che l’azienda ha organizzato con FIPAV e Lega Volley presso la sua Smart Arena di Milano, il lancio del progetto Samsung Fair Play.

Il volley è uno degli sport più praticati in Italia, il secondo per numero di tesserati dopo il calcio, ma ha bisogno di essere supportato da tutti per aiutare gli atleti a prepararsi al meglio e raggiungere così risultati importanti. Per questo motivo, Samsung ha deciso di impegnarsi ulteriormente, dopo la sponsorizzazione del campionato di pallavolo femminile Samsung Gear Volley Cup, e intervenire in prima persona con un’operazione volta a dare supporto concreto alle associazioni sportive pallavolistiche dilettantistiche italiane.



“In Samsung riteniamo che le multinazionali che operano e investono in Italia debbano essere in prima fila nell’ambito dell’impegno e della responsabilità sociale”, ha dichiarato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “Noi lo facciamo sostenendo uno sport con il quale condividiamo valori importanti quali il rispetto dell’avversario e la forte solidarietà tra compagne e compagni di squadra, che fanno gruppo condividendo la loro passione e la loro determinazione. Negli ultimi anni ci siamo impegnati in ambito professionistico, oggi estendiamo questo impegno a tutte le associazioni sportive dilettantistiche che vorranno aderire a questa iniziativa”.