Samsung lancia il Samsung Monday: sconti sullo store ufficiale!

Sconti pazzi nella giornata di oggi sullo store ufficiale, che ha lanciato il, una giornata intera di sconti che abbracciano tutti i propri prodotti, acquistatili a prezzi vantaggiosi.

Le categorie interessate sono quelle degli smartphone, indossabili, accessori, tablet, elettrodomestici ed informatica. Il Galaxy J7 del 2016, ad esempio, può essere portato a casa a 199 Euro al posto di 249,90 Euro, mentre il Galaxy S6 Edge costa 369 Euro al posto di 739 Euro, per uno sconto del 50%, addirittura inferiore a quello del Galaxy S6 Edge Plus, la cui versione da 64 gigabyte costa 399 Euro al posto di 939 Euro.

Per quanto riguarda le altre categorie di prodotti, segnaliamo la Gear 360 a 299 Euro al posto di 359 Euro, il Gear Fit 2 a 149,99 Euro, il Gear VR del 2015 a 49,99 Euro al posto di 129,99 Euro ed il Galaxy Tab S2 da 9,7 pollici a 499 Euro.

Tutte le offerte sono disponibili dalle 9:00 di questa mattina alla stessa ora di domani, 25 Aprile. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.