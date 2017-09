Samsung al lavoro su un visore per la Mixed Reality basato su Windows

Microsoft lancerà sul mercato una serie di visori basati sulla Mixed Reality pernel corso del prossimo mese, ed a quanto pare alla già folta schiera di produttori potrebbe aggiungersi anche

L’indiscrezione proviene da Twitter, e nella fattispecie dall’utente WalkingCat, che ha scoperto alcune foto del visore di Samsung, il quale a quanto pare dovrebbe includere sei sensori di monitoraggio dei movimento, come la maggior parte dei concorrenti di Microsoft.

Le immagini, come quelle presenti in calce, ritraggono un visore molto simile ad Oculus Rift VR di Oculus, ma non possiamo garantirvi l’assoluta autenticità. L’ufficialità potrebbe arrivare nel corso dell’evento speciale di Microsoft dedicato alla Mixed Reality ed in programma la prossima settimana. In occasione di questo keynote, il gigante di Redmond potrebbe annunciare l’ingresso nella lista dei produttori di Samsung.

I prezzi dovrebbero variare da 299 Dollari a 450 Dollari. Nella schiera di partner figurano, tra gli altri, Acer, HP, Dell, Lenovo ed Asus.