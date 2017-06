Samsung mette in vendita un Galaxy S8 in edizione Pirati dei Caraibi

non è certo nuova al dedicare edizioni limitate dei suoi Galaxy ai brand cinematografici più in voga, qualche anno fa fu il turno di, con un Galaxy S6 rosso Stark , oggi invece esce unbrandizzato, con tanto di baule al posto della classica confezione e qualche wallpaper speciale. Tutto qua? Già.

Lo smartphone è in vendita su JD.com, nella sola configurazione da 4GB di RAM e 64 GB di storage, al prezzo di 880$.

Il Galaxy S8 in questione al di là dell'essere venduto in una preziosa confezione non ha chi sa quali differenze dai modelli normali, tant'è che non ha la scocca direttamente personalizzata (a differenza del Galaxy S6 di Iron Man) ma viene venduto in bundle con un case protettivo che presenta la classica effige con il teschio della saga. Ah, nella confezione c'è anche una sorta di anello di cui, sono sicuro ci perdonerete, non siamo ancora riusciti a capire l'utilizzo.

Magari se siete più perspicaci di noi e riuscite a capire di cosa si tratta, fatecelo sapere con un commento. ARRR.