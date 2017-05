Samsung mostra il display elastico a qualche giorno dalla presentazione

A qualche giorno di distanza dalla presentazione ufficiale,ha diffuso le prime immagini del display elastico OLED, attraverso il filmato che trovate in calce. Si tratta di uno schermo da 9,1 pollici estensibile, ma è ancora un prototipo.

A differenza del display OLED presente nel Galaxy S8, Samsung afferma che questo pannello può essere piegato in due direzioni, con un’estensione massima di 12 millimetri, salvo poi tornare alla sua forma originale, come avviene per un pallone.

Il produttore coreano ha più volte etichettato questa come la “tecnologia di prossima generazione” che sicuramente sarà utilizzata nei dispositivi indossabili, ma anche nel campo dell’IA. Sulla possibile data di lancio, però, ancora non è stata diffusa alcuna indicazione.

La tecnologia però sembra essere molto interessante e sicuramente troverà applicazione in vari campi. Uno snodo importante però sarà sicuramente rappresentato dai costi che Samsung imporrà a questi display ai produttori di terze parti.