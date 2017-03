Samsung non abbandonerà il mercato dei TV curvi, pronti 22 modelli

Secondo quanto riferito da ET News,non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare il mercato dei televisori con schermo curvo, ed avrebbe intenzione di rilasciare sul mercato almeno 22 modelli. Si tratta di una notizia che sorprende, soprattutto se si conta che altri giganti del settore comeedne hanno interrotto la produzione.

I televisori con schermo curvo erano stati presentati pompa magna in quanto avrebbero dovuto fornire un’esperienza simile a quella IMAX, ovvero più coinvolgente, ma ciò è possibile solo su uno schermo da 70 pollici, e non è nemmeno detto.

ET News sottolinea che sarà estremamente interessante capire i prezzi di questi 22 nuovi schermi curvi ora che Samsung è, nei fatti, l’unico produttore che li porterà nei negozi. La compagnia a quanto pare si concentrerà su pannelli con dimensioni di 65 pollici o più grandi, e nella linea potrebbe essere anche presente un modello QLED.

Un rappresentante di Samsung, interpellato dalla testata sulla questione, ha precisato che il mercato ha fatto registrare un aumento della quota che si aggira tra il 20 ed il 30 percento.