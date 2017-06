Samsung non rinnova un dominio: in pericolo milioni di utenti!

Grave errore per, che seppur involontariamente, ha messo in pericolo milioni di utenti. Il gigante coreano, infatti, ha lasciato scadere il dominio legato all’app, e secondo un ricercatore di sicurezza, che l’ha prontamente acquistato, questo avrebbe potuto provare attacchi su milioni di dispositivi.

Parlando con alcune testate, il Chief Technology Officer di Anubis Labs, Joao Gouveia, che ha preso possesso di SSuggest.com, se qualcuno avesse registrato il dominio, l’avrebbe potuto utilizzare per installare del software dannoso su milioni di dispositivi Samsung. Il tutto perchè l’applicazione ha i permessi di riavviare il sistema ed installare applicazioni da remoto.

Immediata è arrivata la reazione di Samsung, che in risposta al ricercatore ha affermato che “il controllo del dominio non consente di installare applicazioni malevole, e non permette nemmeno di prendere il controllo del telefono”.

In 24 ore, Gouveia ha monitorato oltre 620 milioni di connessioni individuali al dominio da oltre 2,1 milioni di dispositivi il che dimostra che vi è ancora un numero significativo di telefono del 2014 o prima che sono stati lasciati vulnerabili da parte di Samsung.