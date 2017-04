Samsung: online già i primi rumor sul Galaxy S9

Ildiè disponibile da pochi giorni sul mercato, ed ha ottenuto un riscontro importante da parte della stampa ed utenti. Non sorprende però chesia già al lavoro sulla nona generazione del proprio dispositivo di punta, ma sorprende il fatto che dalla Corea siano già arrivate le prime indiscrezioni a riguardo.

Secondo quanto affermato da The Investor, Samsung e Qualcomm avrebbero già iniziato a lavorare sul nuovo chipset per il Galaxy S9, che potrebbe chiamarsi Snapdragon 845 e dovrebbe essere prodotto da Samsung o TSMC a sviluppo completo.

Ovviamente a fianco del chipset Snapdragon di Qualcomm, Samsung dovrebbe anche utilizzare la nuova generazione di Exynos, su cui però ancora non sono disponibili indicazioni. Sul resto delle specifiche tecniche, chiaramente, è ancora prematuro discutere, ed infatti nel rapporto non vi è alcuna menzione a riguardo.